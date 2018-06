Zwarte dag maar geen beurskrach

De wereldwijde aandelenbeurzen volgden de ontwikkelingen in Azië. Beleggers daar waren opnieuw in de ban van vrees voor een afkoeling van de Chinese economie. In Japan sloot de Nikkei-index 4,6% lager. De beurs van Shanghai eindigde 8,5% lager, de grootste daling sinds 2007.

De AEX sloot 5,2% lager op 419,7 punten. Daarmee boekte de index weliswaar het grootste verlies in jaren, maar rond half vier stond de index nog op 401,9 punten.

De Midkap-index ging 5,3% achteruit naar 618,8 punten.

Ook elders in Europa verkochten beleggers massaal hun aandelen. De beurzen van Parijs en Frankfurt zakten 5,4% respectievelijk 4,7%.

Wall Street begon de nieuwe handelsdag zeer slecht. De Dow Jones-index stond even 1000 punten lager, maar had het verlies bij sluiting van de Europese beurzen met ruim de helft teruggebracht.

Vermogensbeheerder Stan Westerterp van JNVB benadrukt dat de recente devaluatie van de Chinese yuan zijn sporen nog altijd nalaat op de wereldwijde aandelenbeurzen. ,,Deze zorgde voor een schokgolf. De vraagtekens die gezet worden bij de Chinese groeicijfers, hebben gevolgen voor grondstoffen en de aandelenbeurzen.”

Westerterp stelt dat angst een slechte raadgever is. ,,Het blijft voor beleggers belangrijk om naar fundamentele zaken te kijken. De huidige correctie hoort simpelweg bij beleggen. Sommige aandelen lijken nu aantrekkelijk geprijsd. Anderzijds heb ik mijn twijfels bij onder meer mijnbouwaandelen.”

Macro-econoom Emile Cardon van de Rabobank sprak halverwege de middag toen de AEX ongeveer 8% lager stond van pure paniek. ,,Door de recente verzwakking van de yuan concluderen beleggers dat het heel slecht gaat met China. Maar dit is overdreven. De AEX is in een paar weken tijd 100 punten kwijtgeraakt."

Volgens Cardon moeten beleggers met een sterke maag nu eerder aan de koop- dan aan de verkoopkant opereren. ,,Ik denk dat het met de groeivertraging in China uiteindelijk gaat meevallen. En dat de gevolgen voor de rest voor de wereld dus beperkt blijven. De recente macro-economische cijfers uit Europa zijn ook gewoon oké."

Westerterp denkt dat langetermijnbeleggers ook voorzichtig op zoek kunnen gaan naar koopjes. ,,Ze moeten dan wel accepteren dat de koersen mogelijk nog verder onderuit gaan. Anders is het beter om te wachten totdat de rust weer enigszins is teruggekeerd. In mijn ogen is situatie nu weliswaar problematisch, maar niet zoals in 2008. Bedrijven hebben betere balansen en laten sterke winsten zien. Bovendien is geld spotgoedkoop.”

ArcelorMittal flink onderuit

ArcelorMittal was de sterkste daler onder de Nederlandse hoofdfondsen, met een min van 9,5%. Daarmee belandde de staalgigant voor het eerst sinds het samengaan tussen Arcelor en Mittal Steel in 2006 onder €7. Zowel de vraag naar als de prijzen van staal worden geraakt door de tragere economische groei in China.

Verzekeringsmaatschappij Delta Lloyd volgde met een min van 8,6%.

Shell verloor 7,7% op de verder gedaalde olieprijzen. Dat zakenbank Jefferies het advies verhoogde van 'houden' naar 'kopen' maakte weinig indruk.

Tankopslagbedrijf Vopak, dat vrijdag onderuit ging op tegenvallende verwachtingen voor dit jaar, zakte 4,1%. Koopadviezen van SNS Securities en de Zwitserse bank UBS boden weinig steun.

Overnameprooi TNT Express presteerde nog het best in de AEX met 0,3% verlies.

Staalproducent Aperam was de grootste daler bij de middelgrote fondsen met een min van 8,1%.

Biotechnologiebedrijf Galapagos zakte 6,8%. Beleggers namen winst na de spectaculaire koersstijging eerder dit jaar.

BAM sloot 5,9% lager. Beleggers hadden geen oog voor het bericht dat de bouwer gaat meehelpen aan het vernieuwen van het rioleringssysteem van Londen waarmee €567 miljoen is gemoeid.

Smallcap Ordina werd 9,1% lager gezet. ING is opnieuw gestart met het volgen van het aandeel, maar ziet voorlopig nog geen herstel bij de automatiseerder. Het advies luidt 'houden' en het koersdoel is €1.

Bouwer Heijmans opnieuw de gebeten hond, met 7,9% verlies.

Detacheerder DPA zakte 1,1% na de publicatie van het halfjaarbericht. SNS Securities noemde de omzetgroei goed, maar de marges waren wel lager dan voorzien.

Beursnieuweling Flow Traders verloor op de lokale markt 4,4%, ondanks koopadviezen van Credit Suisse en UBS. De Zwitserse banken hanteren koersdoelen van €42 respectievelijk €45.

Wat zijn uw favorieten aandelen? Meld ze bij DFT.nl en word beursgoeroe