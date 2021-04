’Leraren doen aangifte na geweld door leerlingen’

Premium Financieel

Column: onderwijs komt amper voor in openingsplan

Het woord ’onderwijs’ komt in het openingsplan van het kabinet welgeteld twee keer voor. Bij stap 1, als het hoger onderwijs weer een dag in de week fysiek college mag geven, zoals vanaf maandag eindelijk gaat gebeuren. En verder in een voetnoot, waarin staat dat op een later moment nog gekeken moet...