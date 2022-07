Honderd trekkers demonstreren kort bij aanmeldcentrum Ter Apel

De boeren hadden zich eerder op de dag verzameld op het erf bij een boer in het dorp Bourtange, ook in de gemeente Westerwolde. Vervolgens ging de groep per trekker naar Ter Apel. De boeren zijn niet het terrein van het aanmeldcentrum opgegaan en stonden geparkeerd in de berm van een weg die langs het aanmeldcentrum loopt.

Een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) liet weten dat mensen bij het aanmeldcentrum „vrij overdonderd” waren toen de trekkers arriveerden. „Inmiddels is de sfeer weer rustig”, aldus de woordvoerster. De demonstratie heeft volgens het COA tot dusver geen invloed gehad op het aanmeldproces voor mensen die buiten aan het wachten zijn.

De boeren begrijpen dat de situatie in Ter Apel penibel is vanwege de drukte bij het aanmeldcentrum. „We wilden ons dan ook niet daadwerkelijk allemaal aanmelden. We zien het als een ludieke actie, om een statement mee te maken”, aldus de woordvoerder.

Volgens de organisatie reden ongeveer zeventig trekkers uit Duitsland mee met de groep, onder meer uit Bremen. Tenminste één Duitse boer heeft symbolisch asiel aangevraagd bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). „Zij willen ons ook ondersteunen in onze strijd tegen de overheid”, aldus de woordvoerder. Daarmee doelt hij op het stikstofbeleid van het kabinet, waar al weken boerenprotesten tegen zijn.