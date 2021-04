Koningsdagpeiling: koning, Máxima en monarchie minder populair

Dat meldt de NOS op basis van de jaarlijkse Koningsdagenquête die bureau Ipsos in opdracht van de omroep heeft uitgevoerd op basis van een representatieve steekproef onder duizend Nederlanders. Ook het draagvlak voor de monarchie en de waardering voor koningin Máxima zijn volgens de peiling significant afgenomen.

De koning en zijn gezin raakten vorig jaar in opspraak toen ze op vakantie gingen naar Griekenland, terwijl Nederland in lockdown ging. Een tussentijdse peiling die Ipsos eind vorig jaar in opdracht van Nieuwsuur uitvoerde, liet al een stevige daling zien in het vertrouwen in de koning. In april 2020 vertrouwde 76 procent van de ondervraagden de koning, eind vorig jaar was dat nog 47 procent. Inmiddels is het vertrouwen in de koning weer iets gestegen naar 57 procent.

Ongeveer de helft van de respondenten vindt de koning betrokken en meelevend. Vorig jaar omschreef zo'n 70 procent hem nog met die woorden.

68 procent van de ondervraagden is positief over koningin Máxima, tegenover 83 procent in april 2020. Volgens de peiling staat 58 procent nog achter de monarchie. Vorig jaar was dat ongeveer 75 procent. Bijna een kwart van de ondervraagden vindt dat Nederland een republiek moet worden.

Driekwart van de ondervraagden zegt daarnaast dat prinses Amalia een te hoge toelage ontvangt zodra ze achttien wordt. Die toelage bedraagt 1,6 miljoen euro.