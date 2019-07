Amal Clooney staat Filipijnse journaliste bij

Ressa schuwt harde kritiek op president Rodrigo Duterte en diens beleid bepaald niet. De internationaal onderscheiden Filipijnse is de drijvende kracht van het online nieuwsplatform Rappler.

Bekijk ook: Prominente Filipijnse journalist weer opgepakt

Momenteel is ze op borgtocht vrij, na in maart te zijn gearresteerd door de politiedienst NBI. Ze werd beschuldigd van overtreding van de wetgeving voor financiële transacties en van laster. Ressa, die blij is met de juridische steun van Clooney, wees de aantijgingen als politiek gemotiveerd van de hand.