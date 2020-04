‘Tijdpad voor coronavaccin lijkt aanzienlijk versneld’

Verder in de podcast: waar het andere Europese landen wél lukt om burgers terug te halen uit Marokko zitten zo’n 3000 Nederlanders nog steeds vast in het Noord-Afrikaanse land. Eén van hen is Angélique van Hoek-Falter. Verslaggever Vincent Triest vertelt over de moeilijke verhouding met Rabat.

Uiteraard brengen thuiswerkers Pim Sedee en Kamran Ullah nog veel meer coronanieuws uit binnen- en buitenland. Want welke incidenten waren er op tweede paasdag? Luister de podcast hier, hieronder of via je eigen podcast app.