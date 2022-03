Premium Het beste van De Telegraaf

Onafhankelijk van Russisch gas? Zo pakten deze woningeigenaars het aan

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

Overdag gaat de kachel niet meer aan in het huis van Ronald, waar de dekentjes dan ook onmisbaar zijn bij de bank.

Amsterdam - Door de aanhoudende crisis in Oekraïne stijgen energierekeningen al maanden achtereen. Maar sinds de oorlog daadwerkelijk is uitgebroken, zijn de prijzen door het dak gegaan. Dat dreunt door tot zelfs in de Nederlandse portemonnee. Behalve natuurlijk als je niet afhankelijk bent van gas uit Rusland, maar kunt vertrouwen op zonnepanelen en warmtepompen. Maar dat moet je wel kunnen betalen. Twee woningeigenaars laten zien hoe zij het hebben aangepakt.