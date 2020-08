Toerist weet Amsterdam nog amper te vinden

Onze verslaggever Mike Muller volgt het spoeddebat in Amsterdam. Volg hier zijn live verslag.

De gemeentelijke dienst gaat er vanuit dat het percentage binnen- en buitenlandse toeristen (die meerdere dagen in de hoofdstad zijn) dit jaar terugloopt met 68 tot 74 procent. Bij dagjesmensen ligt de daling ten opzichte van vorig jaar waarschijnlijk tussen de 46 tot 54 procent.

Vooral hotelpersoneel zit met de handen in het haar. De afgelopen maand zaten de hotels in de stad op een bezettingsgraad tussen de twintig en dertig procent. De sector vreest dat dit verder terug gaat lopen nu onder andere het Verenigd Koninkrijk een verplichte quarantaine heeft ingesteld voor iedereen die uit Amsterdam terugkomt.

Verwarring

Dinsdagavond sloeg de vlam in de pan bij de hotelbranche toen in de maatregelen van de Veiligheidsregio Amsterdam stond dat bezoekers buiten de regio ’per onmiddellijke ingang’ worden ontmoedigd om te komen. De verwarring werd groter toen burgemeester Femke Halsema de inhoud van de brief tegensprak in het tv-programma Nieuwsuur. „We doen die oproep nu niet. We houden die mogelijkheid achter de hand”, zei ze. Volgens haar wordt de oproep zelfs „liever niet” gedaan omdat die desastreus zou zijn voor de hotelbranche.

„In de brief met maatregelen staat een fout”, zegt een woordvoerster van de burgemeester. „Er is woensdag een nieuwe versie gekomen van de brief van de Veiligheidsregio waarin de tekst is gewijzigd.” De nieuwe tekst is in lijn met Halsema’s uitspraken op tv.

Drukke dagen mijden

In de nieuwe versie staat dat de hoofdstad mensen oproept om de stad/de regio niet te bezoeken op de drukste dagen en dus ook niet in de weekenden. Ook wordt gesteld de drukke plekken te vermijden. „Deels doen we dit al via social media (bijvoorbeeld in het Duits) en het online overzicht van drukke en rustiger plekken in de stad.”

De hotelbranche is van mening dat de Veiligheidsregio, waarvan Halsema voorzitter is, zorgvuldiger had moeten handelen. Zij herinneren zich nog het voornemen van het College van B&W om hotelkamers preventief te kunnen sluiten als de toeristendrukte te hoog oploopt. Dat zorgde ook voor veel onzekerheid in de markt.

„Wij merken bij elk signaal van welke overheid dan ook, dat het effect heeft”, zegt Remco Groenhuijzen, die de luxe hotels in de stad vertegenwoordigt. „De annuleringen lopen dan op. Op dit moment zijn de boekingen ook minimaal. Mensen besluiten pas op het laatste moment of ze gaan reizen.”

Afname vakantiegangers

„In tijden van economische crisis en hoge werkloosheid zullen de uitgaven aan toerisme en recreatie dalen, mensen zijn geneigd om minder vaak op vakantie te gaan”, stelt het gemeentelijke onderzoeksbureau IOS.

Communicatie-specialist Charles Huijskens hoopt dat Amsterdamse ondernemers opstaan tegen de onzekerheid. „Want de business loopt gevaar.” Volgens de woordvoerster van de gemeente voert Halsema echter al veel overleg met de horecasector over de coronacrisis.