LIVE | Brazilië: voor het eerst meer dan 4000 coronadoden in 24 uur

Brazilië heeft dinsdag de grimmige mijlpaal van meer dan 4000 coronadoden in één etmaal voor het eerst gepasseerd. In de afgelopen 24 uur zijn 4195 overlijdens als gevolg van Covid-19 geregistreerd, meldt het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid.

Het Zuid-Amerikaanse land met 212 miljoen inwoners heeft na de Verenigde Staten het hoogste aantal coronadoden ter wereld; ongeveer 370.000. Ook qua aantal besmettingen staat Brazilië op de tweede plek na de VS. In totaal is het coronavirus in Brazilië al bij ruim 13 miljoen personen vastgesteld. In het afgelopen etmaal kwamen er daar nog eens bijna 87.000 bij.

Het coronavirus grijpt de laatste tijd fors om zich heen in Brazilië. In de afgelopen weken wordt het ene na het andere treurige record verbroken. In de laatste zes dagen alleen zijn er meer dan 15.000 coronadoden geregistreerd. Deze maand zijn dat er gemiddeld 2757 per dag.

De Braziliaanse ziekenhuizen zijn in de meeste plaatsen inmiddels overvol. In de miljoenenstad São Paulo worden bussen die normaliter dienen voor scholierenvervoer gebruikt om lijken mee te vervoeren. Op de begraafplaatsen heeft men het er zo druk dat er ook 's nachts begrafenissen zijn om de constante toestroom van doden nog aan te kunnen.

De rechts-populistische president Jair Bolsonaro, die geregeld wordt bekritiseerd vanwege zijn chaotische beleid ten opzichte van de pandemie, trekt geregeld openlijk de maatregelen in twijfel die Braziliaanse burgemeesters en gouverneurs hebben afgekondigd.