Betogers slaags met oproerpolitie in Libanon

BEIROET - Betogers in Libanon zijn dit weekend meerdere keren slaags geraakt met de oproerpolitie. Het ging met name zondag mis, toen protestanten in de hoofdstad Beiroet de straat op gingen om hun ongenoegen te uiten over het niet ophalen van afval. Ze werden met waterkanonnen en traangas uiteengedreven. Ook schoten agenten in de lucht toen ze stenen en stokken op zich af zagen komen.