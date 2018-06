'Dit is de Thalys-terrorist'

Het gaat om de Marokkaan Ayoub El Kahzzani (25). Volgens zijn advocaat een relatief onschuldige armoezaaier die een overval wilde plegen om aan eten te komen. Maar volgens bronnen binnen Fransen en Duitse inlichtingendiensten heeft de man mogelijk meegedaan aan acties in Syrië van de terreurgroep Islamitische Staat (IS). Hij zou op 10 mei op het vliegveld BerlinTegel hebben ingecheckt voor een vlucht naar Istanbul en vandaar naar Syrië zijn gereisd.

Gewaarschuwd

Bronnen bij Duitse veiligheidsdiensten hebben dat tegen de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung gezegd. Eerder zaterdag meldde de Spaanse krant El País dat Ayoub El Kahzzani een jaar lang in Algeciras in het zuiden van Spanje woonde. Hij zou in maart 2014 naar Frankrijk zijn verhuisd.

El Kahzzani was bij de Spaanse veiligheidsdiensten in beeld om zijn radicaal-islamitische overtuigingen. De Spaanse inlichtingendiensten zouden hun Franse collega's al geruime tijd geleden hebben gewaarschuwd dat „ze een zeer radicale en mogelijk gevaarlijke persoon” op hun grondgebied hadden. Volgens het Spaanse persbureau Europa Press is de Marokkaan ook bij drugshandel betrokken geweest.

Ongemerkt

Michel Bruet, die vrijdag als conducteur dienst had in de Thalys van Amsterdam naar Parijs, heeft de man niet zien instappen op het station Brussel-Zuid. Tegen de Franse zender France Info zei de conducteur zondag dat de man mogelijk achter de rug van hem en zijn collega de trein is ingestapt.

Bruet zag de overmeestering van de verdachte deels gebeuren. In eerste instantie meende hij dat het om een normale vechtpartij ging. Omdat de trein uit Amsterdam kwam dacht hij dat het een drugsgerelateerde ruzie was, aldus Bruet. Plots zag hij dat een van de mannen een wapen bij zich had, iets dat eruitzag als een mitrailleur. De schutter richtte op een zeker moment zijn wapen op hem. ,,Ik zag mensen op hem springen, het ging allemaal heel snel'', aldus de conducteur.

'Goeie jongen'

Mohamed El Kahzzani, de vader van de vermeende dader, weet niet wat zijn zoon op dat moment bezielde. ,,Hij was een goede jongen, werkte hard.'' Vader El Kahzzani stond zondag telefonisch de Britse krant Telegraph te woord.

Volgens de krant huilde de vader tijdens het gesprek. Hij heeft zijn zoon Ayoub naar eigen zeggen al een jaar niet gesproken. ,,Hij had het nooit over politiek. Alleen over voetbal en vissen'', aldus de vader vanuit de Spaanse havenstad Algeciras, waar hij de kost verdient met het recyclen van afgedankte spullen.