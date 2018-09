Een op vijf oud-studenten wanbetaler

Dat meldde de NOS zondag op basis van cijfers van het ministerie van Onderwijs. Bijna 600.000 studenten moeten een studielening terugbetalen, van hen hebben ruim 120.000 een betalingsachterstand. Dat zijn er bijna 30 procent meer dan drie jaar geleden, maar het aantal studenten dat moet aflossen is in die tijd ongeveer even hard gestegen.

