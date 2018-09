’Ongepaste’ kunst buiten zicht gezet

De bezoekers zouden volgens de festivalorganisatie vrijdag hebben geprobeerd het beeld te beschadigen. Een medewerker die de twee tegenhield ’werd verbaal ernstig bedreigd door het tweetal’. Daarop besloot het festival het kunstwerk ’buiten zicht te stellen’.

Censuur

Kunstenares Heikens vindt dat het festival censuur pleegt. „Er kan straks wel iemand zijn die bij een theatervoorstelling zegt: ik vind het waardeloos. Ik steek de boel in de fik. En dat de organisatie zegt: oké, oké, we sluiten de boel.’’

Het beeld ’Toys in the Attic’ refereert volgens Heikens aan kindermisbruik. „Het is een beeld waarin je een meisje ziet, samen met een malicieus kijkende clown. Haar slipje hangt op de enkels en ze heeft een soort dildo in haar handen.’’

Noorderzon zou niet zwichten voor bedreigingen, ’maar is het moeilijk om de veiligheid voor medewerkers en bezoekers te garanderen.’