Verpleegkundigen Italië tonen gezicht vol striemen aan de wereld

Onder meer Alessia Bonari plaatste op Instagram een bericht dat door internationale media gretig is opgepikt. Ze beschrijft het leven in het ziekenhuis. Nadat ze haar beschermingsmiddelen heeft aangedaan, kan ze zes uur lang (!) niet drinken, noch naar het toilet gaan.

„Ik ben bang om naar het werk te gaan”, schrijft Bonari, gequoot door de Evening Standard en de Daily Mail. „Ik ben bang dat de maskers niet goed aansluiten, dat ik mezelf heb aangeraakt met de vieze handschoenen. Ik ben mentaal op. Net als alle collega’s die al wekenlang in dezelfde staat zijn.”

„Maar dat weerhoudt ons er niet van ons werk te doen, zoals altijd. Ik zal blijven zorgen voor mijn patiënten. Ik ben trots op dit werk.”

Een andere verpleegkundige, Elena Pagliarini, werd gefotografeerd met haar hoofd op het bureau, uitgeput, nadat ze ’de klok rond’ had gewerkt, zo schrijven Britse media. Ook andere foto’s van artsen en verplegers, die De Telegraaf niet meteen kon verifiëren, zwerven over sociale media.

Ook in Nederland hebben de verpleegkundigen striemen in het gezicht, liet verpleegkundige Emma van het Amsterdamse ziekenhuis OLVG weten. „De eerste coronapatiënten worden opgenomen. Ondanks de spanning die er heerst en de striemen van de mondmaskers die in onze gezichten staan, zet iedereen zich 300% in om alle patiënten te ontvangen voor de zorg die zij nodig hebben.”

’Neus kriebelt en haarband doet pijn’

De Italiaanse verpleegkundigen roepen jongeren, in navolging van vele anderen, op om thuis te blijven. „Frustreer onze inzet niet. Ben niet zelfzuchtig. Blijf thuis”, aldus Alessia Bonari. „Ik kan het me niet veroorloven thuis in quarantaine te zitten. Ik moet naar mijn werk gaan en mijn plicht doen. Doe de jouwe, alsjeblieft.”

Een andere verpleegkundige, Martina Benedetti, beschrijft de gevoelens bij zorgmedewerkers die voortdurend op de hoede moeten zijn en moeten waken voor het kleinste moment van onachtzaamheid. „De angst blijft op de achtergrond bij iedere beweging, iedere gedachte, iedere handeling aanwezig. Je moet constant herhalen voor jezelf dat je je hoofd niet mag aanraken, ook als het elastiek in je haar pijn doet, als je neus kriebelt. Dat moet je laten gebeuren.”

De foto’s van verpleegkundigen worden gretig gedeeld op sociale media vergezeld van uitingen van medeleven, steun en trots.

Crisissituatie

Italië is een van de zwaarst getroffen landen ter wereld. Qua besmettingen loopt het land alleen nog achter China aan (59.000 om 81.000) maar het aantal doden in Italië ligt al fors hoger dan in het land waar de uitbraak begon. Bijna 5500 patiënten zijn overleden. Legertrucks moeten de lijkkisten wegbrengen omdat crematoria overvol liggen.

