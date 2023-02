Premium Het beste van De Telegraaf

Fenny (70) overleden na steekincident, buurt reageert geschokt: ’Waarom deze vriendelijke vrouw?’

Door Ina Reitzema & Willem Groeneveld Kopieer naar clipboard

De hulpdiensten zijn aanwezig aan de Holtstek in Groningen. Ⓒ 112 Groningen/Patrick Wind

Groningen - De 70-jarige vrouw die eind januari werd neergestoken in haar woning aan de Holtstek in Groningen is aan haar verwondingen overleden.