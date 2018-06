Rode Khmer-minister Ieng Thirith overleden

Ieng Thirith en haar man Sary werden in 2007 opgepakt. Thirith werd onder meer beschuldigd van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en ernstige schendingen van de afspraken die zijn vastgelegd in de Geneefse Conventies. In 2012 werd het proces bij het Cambodja-tribunaal tegen de voormalig minister echter gestaakt, omdat ze zwaar dement was. Sindsdien zat ze onder juridisch toezicht.

Ieng Sary overleed in 2013 op 87-jarige leeftijd. Het proces tegen hem was toen nog in volle gang.