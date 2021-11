Man met corona sterft in vliegtuig naar Duitsland

De 51-jarige Duitser, die alleen reisde, had tijdens de vlucht vanuit het Turkse Istanbul een plek aan het raam. Hij had mogelijk zijn hoofd tegen de wand en zijn ogen dicht, zodat het leek alsof hij in slaap was gevallen, aldus de politie. Ook moest iedereen een mondkapje dragen.

Nadat was ontdekt dat de man dood was, constateerde een arts dat de man met corona was besmet. Hij zou al ernstige aandoeningen hebben gehad, melden Duitse media. Het was nog onduidelijk of het overlijden gevolgen heeft voor de overige passagiers van de Turkse Pegasus-vlucht.