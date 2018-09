Lowlands gaat de breedte in

Vele jaren zongen, dansten, of speelden bezoekers een grote quiz in de Alpha-tent alvorens ze aan het échte programma begonnen. Helaas ontbreekt dat maffe uurtje dit jaar.

Oranje randje

In plaats daarvan kent Lowlands vandaag wel een start met een oranje randje. Jacco Gardner speelt om 13.00 uur als eerste in de Heineken-tent, terwijl Rondé om 13.50 uur de India in trekt.

Hits

Van het optreden van Echosmith om 15.00 uur in diezelfde tent verwachten we veel, gezien het indrukwekkende aantal hits dat die groep de laatste tijd scoort. Maar je weet bij dit soort nieuwe acts nooit zeker wat je voor je kiezen krijgt, bij Frans Ferdinand met glamrockduo Sparks (15.55 uur Alpha) en het Belgische Balthazar (16.55 uur Heineken) moet het vreemd lopen willen die tegenvallen.

Beat

Na Pinkpop doet het jarige De Jeugd Van Tegenwoordig dit jaar ook Lowlands aan (17.50 uur Alpha). Zij sluiten uitstekend aan bij de elektronische topacts Hot Chip (20.40 uur Heineken) en The Chemical Brothers, die vanaf 21.30 uur de Alpha mogen sluiten.