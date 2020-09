’Openstelling onlinegokmarkt opnieuw vertraagd’

Al jaren wordt gesteggeld over de wet, die de onlinegokmarkt moet openen voor Nederlanders. En keer op keer komt het tot uitstel. Jarenlang werd gedubd over hoe de wet er precies uit moet komen te zien. Vorig jaar ging de kogel door de kerk en werd de wet op hoofdlijnen aangenomen. Pas dit jaar is de precieze invulling van de wet beklonken.

Het uitstel van de inwerkingtreding van de wet moet nog worden aangekondigd. Vermoedelijk gebeurt dat vrijdag in een Kamerbrief. Het ministerie kan dat desgevraagd niet bevestigen.

Het uitstel betekent dat de monopolies van het handjevol vergunde partijen op de Nederlandse markt – zoals Holland Casino, Nederlandse Loterij (van onder meer de Staatsloterij en Toto) en de Postcode Loterij – langer blijven bestaan. Zij zijn de enigen die legaal gokken mogen aanbieden. Online gokken is onder de huidige wetgeving verboden.

Bijna tweehonderd veelal buitenlandse partijen staan te trappelen om zich op Nederland te storten zodra internetgokken wel wordt toegestaan. Zij zullen lang niet allemaal worden toegelaten op de Nederlandse markt. Vermoedelijk krijgen enkele tientallen partijen een vergunning. Anderen zullen worden afgewezen, krijgen de benodigde startbetaling niet rond of zitten op het strafbankje, omdat ze eerder al illegaal in Nederland hebben aangeboden.

’Albanië van Europa’

Onder de Nederlandse gokbranche heerste deze zomer verdeeldheid over het toen al nakende uitstel. „We zijn inmiddels het Albanië van Europa. Als laatste land geven we de onlinegokmarkt vrij. Uitstel is al veel te lang aan de orde”, zei directeur Niels Onkenhout van Nederlandse Loterij destijds.

Maar Holland Casino en de speelhallenkoepel VAN pleitten juist wel voor uitstel. Zij moesten in het hart van de coronacrisis hun fysieke vestigingen openhouden en hun personeel binnenboord, terwijl de deuren dichtbleven. Die inspanningen betekenden dat zij zich tijdelijk minder konden voorbereiden op het opengaan van de onlinemarkt. Van onder meer Holland Casino is bekend dat de staatsonderneming graag digitaal aanbod wil gaan lanceren, zodra dat mag.

De wet betekent echter ook dat de Kansspelautoriteit meer bevoegdheden krijgt. Ook dat loopt nu vertraging op. Bovendien is de vraag wanneer internetgokken nu precies gaat draaien. Dat de wet per 1 maart ingaat, wil niet zeggen dat dan partijen als Unibet en Partypoker ineens legaal zijn. Zij mogen zich inschrijven per die datum, maar wanneer ze ’echt’ de markt op mogen is nog de vraag. Waar die datum tot vrijdag op 1 juli lag, zal die datum mogelijk dichterbij oudjaar dan hartje zomer 2021 komen te liggen.