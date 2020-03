Vaticaan opent archief over ’oorlogspaus’ Pius XII

Paus Pius XII is vaak verweten te laks te zijn geweest ten opzichte van het nazisme en de vervolging van de Joden. Ⓒ AFP

Rome - In totaal 150 onderzoekers kunnen vanaf maandag in het apostolisch archief van het Vaticaan onderzoek doen naar oorlogsdocumenten over paus Pius XII. Tot nu toe waren deze documenten altijd strikt geheim, maar paus Franciscus heeft vorig jaar besloten dat het archief open mag.