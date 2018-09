Een bitch als vriendin is zo slecht nog niet

Ze zijn eerlijk

Het voelt vast heel fijn als vriendinnen alleen maar positief over je zijn. Maar willen we uiteindelijk niet allemaal de waarheid horen zodat we er eventueel iets aan kunnen doen? Soms wil je niet dat een vriendin zegt wat je leuk vindt om te horen maar dat ze je vertelt hoe het écht zit. Dit kan misschien hard aankomen maar je weet tenminste wel ze eerlijk is.

--- Ode aan de vriendschap ---

Het maakt ze niets uit wat anderen denken

Mensen die hun eigen weg kiezen zonder zich ook maar iets aan te trekken van wat anderen vinden, zijn zelfstandiger en gaan meer uitdagingen aan. Heerlijk toch, zo’n vriendin die jou op sleeptouw neemt.

Ze roddelen niet

Het grote voordeel van een 'bitch' al vriendin is dat ze niet over je zal roddelen. Als ze ergens mee zit zal ze dat face-to-face vertellen. Je weet precies wat je aan haar hebt.