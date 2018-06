Reizigers checken liefst vroeg in

Dit blijkt uit een onderzoek van Skyscanner, onder vijfhonderd internationale reizigers. Maar sluiten de mogelijkheden die de luchtvaartmaatschappijen aanbieden voor online inchecken ook aan bij de voorkeuren van reizigers? Skyscanner bracht ze per maatschappij in kaart.

Veel reizigers printen of downloaden thuis al de boardingpass voor hun vlucht. Toch is het direct online inchecken na de boeking vaak nog niet mogelijk, uitzonderingen als Vueling en Iberia daargelaten.

Last minute

Bij grote maatschappijen kunnen reizigers vaak alleen last minute online inchecken. Zo kan het bij Lufthansa vanaf 23 uur en bij Emirates en British Airways 24 uur vooraf. TUIfly en easyJet bieden hun klanten meer flexibiliteit: inchecken is al mogelijk vanaf dertig dagen vóór de vlucht. Reizigers downloaden zo alvast thuis de boardingpass voor de heen- én terugvlucht. Ook om niet afhankelijk te zijn van een eventuele haperende internetverbinding in het buitenland...

Waarom zulke grote verschillen?

De grote variatie in de inchecktijden bestaat vooral ten faveure van de klant. Een kortere inchecktijd betekent bijvoorbeeld dat reizigers minder snel inchecken op de verkeerde vlucht. Daarnaast zijn luchtvaartmaatschappijen dankzij de korte inchecktijd flexibeler in hun planning doordat ze zo snel kunnen reageren op een toenemende vraag – ook bij businessclassboekingen, omdat de grotere maatschappijen, zoals Lufthansa en British Airways, meerdere vliegtuigen tot hun beschikking hebben om reizigers in te plaatsen. Dat is echter niet altijd het geval bij budgetmaatschappijen als easyJet, waardoor zij liever een wat langere inchecktijd verkiezen. Wat ook meespeelt, zijn de verschillende regels per land op het gebied van bijvoorbeeld paspoorten en visa.

Verwarring

,,Er zijn grote verschillen in de online inchecktijden bij maatschappijen, die voor verwarring kunnen zorgen bij de reiziger. Het varieert van direct na het boeken van een vlucht tot slechts 30 minuten vooraf en daartussenin zijn er, vluchtafhankelijk, ook nog allerlei uitzonderingen", weet Sam Ayles, PR-Manager Netherlands bij Skyscanner.

Vijf tips voor online inchecken

1. Informeer jezelf op tijd

Zorg ervoor dat je op tijd op de hoogte bent van de incheckmogelijkheden van de luchtvaartmaatschappij waarbij je hebt geboekt.

2. Print of download je boardingpass thuis

Als het mogelijk is, druk dan je boardingpass alvast thuis af. Gebruik voor mobiele boardingpasses de Passbook-app (voor iOS) of PassWallet-app (voor Android).

3. Kies liever voor een app dan het mobiele web

Vlieg je met een internationale airline, download dan vooraf hun app. Deze is eenvoudiger in gebruik en is vaak minder afhankelijk van een internetverbinding. Bij Lufthansa, British Airways of United haal je je boardingpass eenvoudig op bij de counters op vrijwel elke luchthaven.

4. Internet in het buitenland is niet zo duur als je denkt

Dankzij de EU-regeling van 1 juli 2014 zijn de prijzen voor mobiel internet teruggebracht. Je betaalt maximaal twintig eurocent per gebruikte MB (afgerekend per kB). Vaak is het echter nog goedkoper, kijk daarvoor naar de voorwaarden van je provider. Meestal bieden ze pakketten voor specifieke landen, die nog veel voordeliger zijn.

5. Maak gebruik van gratis wifi-hotspots

Als het hotel al geen gratis wifi biedt, zijn er voldoende alternatieven elders. Grote winkel- en restaurantketens bieden in hun vestigingen gratis internettoegang.