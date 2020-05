Een op zeven jonge ambtenaren meldt seksuele intimidatie op werk

De CDA-bewindspersoon liet onderzoek doen naar ongewenst gedrag op de werkvloer bij de landelijke overheid. Daaruit kwam naar voren dat 14 procent van de vrouwelijke ambtenaren onder 35 jaar daar regelmatig mee te maken heeft. Vrouwen worden sowieso vaker geconfronteerd met ongewenst gedrag dan mannen, hetzelfde geldt voor pesten.

Daarnaast is 10 procent van de ambtenaren wel eens gediscrimineerd op werk, door burgers of collega’s.

Knops ziet in de cijfers een bevestiging voor het zero tolerance beleid dat hij wil voeren tegen het ongepaste gedrag. Dat beleid bestaat overigens uit het aanbieden van een gesprek met een vertrouwenspersoon voor slachtoffers en workshops voor ambtenaren over bewustwording en het herkennen van ongewenst gedrag.