Ook vrouwen mogen in Berlijn met ontbloot bovenlichaam zwemmen

Beeld ter illustratie Ⓒ David Edwards / MEGA

BERLIJN - Iedereen kan voortaan met ontbloot bovenlichaam in Berlijnse zwembaden baantjes trekken. De autoriteiten verleenden toestemming nadat een vrouw had geklaagd dat mannen wel „oben ohne” mogen zwemmen. Ze was uit een zwembad gestuurd toen ze weigerde haar borsten te bedekken.