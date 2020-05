Koningspaar legt krans op de Dam

De koning houdt ook een toespraak op de vrijwel lege Dam. Dat doet hij omdat het 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd. Het is nog nooit eerder gebeurd dat het staatshoofd heeft gesproken tijdens Dodenherdenking.

De Dam is vanaf 18.00 uur afgesloten voor het publiek. Bij de toegangswegen zijn dranghekken geplaatst en zwarte schermen voorkomen dat mensen vanaf een afstand blijven kijken. Agenten vertellen mensen dat ze moeten omlopen.

Ⓒ ANP

Bij de Nationale Herdenking, die rechtstreeks op televisie is te volgen, zijn verder premier Mark Rutte, de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en Gerdi Verbeet, voorzitter van Nationaal Comité 4 en 5 mei. Twee scouts leggen negen kransen namens overheden en organisaties, die dat normaal gesproken zelf doen.

Kamp Amersfoort

Maandagmiddag waren er al herdenkingen bij Kamp Vught, Kamp Amersfoort en op het Nationaal Ereveld in Loenen (Gelderland). Minister Wopke Hoekstra sprak tijdens een besloten herdenking op de Leusderheide vlakbij Kamp Amersfoort. Hoekstra (45) legde de nadruk op het feit dat oorlog in Nederland al 75 jaar geleden is: „De generatie van mijn leeftijd tijdens de oorlog is inmiddels overleden. Mensen die toen jong waren, zijn nu oud. De eerste naoorlogse generatie is grotendeels met pensioen.” Daarom is het volgens de bewindsman belangrijk dat kinderen van hun grootouders horen hoe hun betovergrootouders in de oorlog hebben geleefd. „Want we kunnen niet anders dan blijven stilstaan bij wat er toen gebeurde. Dat is nu onvoorstelbaar.”

Ⓒ ANP

Grebbeberg en Waalsdorpervlakte

Op het Nationaal Militair Ereveld op de Grebbeberg is Rhenen is maandagavond een besloten herdenking. De erevelden en herinneringscentra zijn maandag gesloten om te voorkomen dat er toch publiek komt.

Ook de Waalsdorpervlakte is maandag gesloten. Daar wordt ’s avonds wel de zware bourdon geluid, maar slechts door één persoon aan weerszijden van de klok. Er heeft een besloten herdenking plaats, die op RTL4 te zien is.

Ⓒ ANP

Vanwege de bijzondere omstandigheden mag de Nederlandse vlag op 4 mei de hele dag halfstok hangen. Dat is een afwijking van de vlaginstructie, die voorschrijft dat de driekleur pas vanaf 18.00 uur halfstok gehangen mag worden. Wie geen vlag kan uithangen, kan een speciaal ontworpen poster downloaden op de website van het Nationaal Comité en die voor het raam hangen. Ook hebben veel organisaties en gemeenten mensen gevraagd om een kaarsje aan te steken voor de oorlogsslachtoffers. Om 19.58 uur zullen in heel Nederland blazers meedoen met het taptoesignaal, dat de landelijke twee minuten stilte inluidt.