Twee bergbeklimmers overleden op Mount Everest

De slachtoffers komen uit de Verenigde Staten en Zwitserland. De Zwitserse klimmer (40) overleed tijdens het afdalen aan vermoeidheid, nadat hij de top al had bereikt. Seven Summit Treks had al twee Sherpa's gestuurd om de klimmer zuurstof en voedsel te brengen, maar dit mocht niet baten.

De 55-jarige Amerikaan stierf in één van de kampen voor klimmers, nadat hij naar beneden moest worden geholpen omdat hij last kreeg van sneeuwblindheid en vermoeidheid.

De Nepalese kant van de berg ging in april weer open voor commerciële klimexpedities, na een jaar gesloten te zijn geweest wegens de coronapandemie. Vorige week moesten dertig klimmers nog worden geëvacueerd uit het basiskamp. Alle dertig zouden ziek zijn en twee van hen bleken besmet met het coronavirus.

Elk jaar sterven ongeveer vijf klimmers op de berg, maar in de laatste jaren neemt het dodental toe. Dat heeft te maken met de toenemende drukte op Mount Everest. In 2019 overleden elf klimmers, van wie vier door de drukte.

De autoriteiten in Nepal gaven in dat jaar 381 klimvergunningen af, een recordaantal. In 2021 zijn het er 408. In de praktijk gaan meer mensen de berg op, omdat de klimmers een gids bij zich moeten hebben. Mei is vanwege de gunstige weersomstandigheden een populaire maand. Om opstoppingen dit jaar te voorkomen, heeft Nepal tijdvakken gecreëerd.