Ik heb niet zoveel met de twee V's waar heel Nederland regelmatig warm voor loopt: Voetbal en Varen.

Wat dat eerste betreft: het duurde jaren voordat ik begreep dat er naast de eredivisie voetbal ook nog een eerste divisie is. De enige wedstrijden die ik nog wel eens wil kijken, zijn die van het Nederlands elftal tijdens een WK of EK. En dan nog ben ik vaak de enige die in oranje outfit op de bank zit om vervolgens iedereen uit te leggen wat buitenspel is. Want in huize Van Dijk is de belangstelling voor voetbal net zo groot als dat van de gemiddelde Nederlander voor de zeldzame Veldknobbeldaas op Ameland.

Wat betreft dat varen. Mijn moeder is als kind bijna in de Lek verzopen. Sinds die tijd is ze doodsbang voor water, zeker als het dieper is dan haar eigen lengte. Mijn moeder zal nooit op een bootje stappen, tenzij het formaat cruiseschip is.

Mijn nautische kennis is dus beperkt tot peddelen met de rubberboot tijdens zomervakanties op het Gardameer. Ik begreep het verschil ook niet tussen stuurboord en bakboord, weet niet wat boegwater is en tot een paar dagen geleden had ik nog nooit van tallships gehoord.

Gelukkig is mijn buurman in het bezit van een aardig zeilschip en heeft mij in de aanloop naar SAIL een stoomcursus boten en varen bijgebracht. Ik mag van hem niet schrijven over touwen “lijnen noem je dat op een schip”. Hij heeft met het ezelsbruggetje geleerd van bakboord en stuurrrrrboord. “De rrrr is voor rechts” en uitgelegd wat boegwater is “opspattend buiswater dat over in het schip komt”. Om er ten slotte licht spottend een toe te voegen dat dit toch wel echt Hollandse basiskennis is.

Gelukkig weet ik wel al heel lang wat buitenspel is.