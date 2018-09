Spanning Korea’s te snijden

Noord-Korea zou verder van plan zijn om vrijdag een aantal proeflanceringen uit te voeren met korte-afstands- en ballistische raketten. Dat melden Zuid-Koreaanse media op gezag van bronnen binnen de krijgsmacht.

Landmijn

De spanningen tussen beide landen is om te snijden en is in korte tijd verder opgelopen. Vorige week raakten twee Zuid-Koreaanse militairen zwaargewond toen zij tijdens een patrouille op een landmijn stapten die door Noord-Korea was neergelegd.

De Nationale Veiligheidsraad van Zuid-Korea is in een spoedzitting bijeengekomen om de situatie te analyseren. Wat de reden is voor Noord-Korea om een raket af te vuren op het grensdorpje Jeoncheon is nog onduidelijk. Mogelijk was het doelwit een geluidsinstallatie waarmee Zuid-Korea propaganda richting het noorden ’stuurt’.

Technisch zijn beide landen nog steeds met elkaar in oorlog omdat het geweld van 1950 tot 1953 niet is beëindigd door een vredesakkoord. Wel is er een wapenstilstand overeengekomen, die zo nu en dan wordt geschonden. Zo openen met enige regelmaat soldaten van beide landen het vuur op elkaar.

Consequenties

Meest bloedige incident was het tot zinken brengen van een Zuid-Koreaans marineschip in 2010. De korvet Cheonan brak in twee stukken en zonk na een grote explosie, toen het bij een Zuid-Koreaans eiland niet ver van de Noord-Koreaanse zuidwestkust voer. Van de 104 opvarenden kwamen 46 zeelieden om het leven. Bij het wrak werden onderdelen van een torpedo van het type CHT-02D gevonden die zeer waarschijnlijk is afgevuurd door een onderzeeër van de noorderbuur. Noord-Korea ontkent alle beschuldigingen.

Het is de vraag wat de consequenties zijn van het recente vuurgevecht tussen beide landen. Sinds maandag houdt Zuid-Korea samen met de Verenigde Staten een grote militaire oefening. Volgens Noord-Korea is dat geen oefening maar een voorbereiding op een invasie.