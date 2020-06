Tragedie bij rivier: acht schoolkinderen verdrinken bij reddingspoging

De kinderen speelden zondag bij een rivier aan de rand van de zuidwestelijke Chinese stad Chongqing. Toen een van de kinderen in het water viel, probeerden de andere zeven kinderen, die naar verluidt de basisschoolleeftijd hadden, te helpen, maar verdronken volgens lokale media ook.

Na een zoektocht werden de lichamen van alle acht kinderen in het water ontdekt. Het Chinese ministerie van Volksgezondheid schat dat er jaarlijks meer dan 50.000 mensen in China verdrinken. In sommige plattelandsgemeenschappen in China leert slechts 10 procent van de kinderen zwemmen.