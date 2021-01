Capitoolpolitie Washington bevestigt alsnog dood agent

De politie van het Amerikaanse Capitool heeft alsnog gemeld dat een agent is overleden na de bestorming van het parlementsgebouw. Het dodental door de ongeregeldheden in Washington loopt daarmee op naar vijf.

De overleden agent, Brian D. Sicknick, raakte gewond tijdens een confrontatie met betogers. Hij zakte terug bij het politiekantoor in elkaar, zegt een politiewoordvoerster volgens NBC News. De agent overleed later in het ziekenhuis. De politie sprak eerder nog berichten tegen dat een politieman was overleden.

Tijdens de bestorming kwamen ook vier andere mensen om het leven. Het gaat onder meer om Trump-aanhanger Ashli Babbitt, die geraakt zou zijn door een politiekogel. Drie andere mensen overleden volgens de autoriteiten door „medische noodgevallen.”

De politie van het Capitool kreeg na de bestorming kritiek omdat het niet was gelukt de relschoppers op afstand te houden. De Trump-aanhangers konden daardoor het bekrachtigen van de verkiezingsuitslag verstoren. Het hoofd van het politiekorps, Steven Sund, heeft inmiddels bekendgemaakt dat hij opstapt. Hij stopt enkele dagen voor het aantreden van de nieuwe president, Joe Biden.

De FBI kijkt naar de rol van Trump in de bestorming van het Amerikaanse parlement, meldt CNN. De veiligheidsdiensten maakten eerder bekend de bestormers te gaan vervolgen en beeldmateriaal terug te kijken waarop mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd.

Zo zijn er geheime documenten gestolen uit de werkkamers van Amerikaanse politici. Onder meer de kamer van Democratisch kopstuk Nancy Pelosi werd bezet. Op een foto was te zien hoe een man languit zijn benen over haar bureau uitspreidde en een briefje achterliet. Hij leidt een patriottische pro-wapengroep.