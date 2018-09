Oud-international Glenn Helder niet meer de cel in

Volgens de rechtbank is Helder schuldig aan het bedreigen en stalken van zijn ex-vrouw, haar werkgever en haar nieuwe vriend, die hij ook heeft mishandeld. Ook had hij een wapen in zijn bezit en heeft hij de telefoon van zijn ex gestolen. Alles speelde zich af in 2006.

Doordat het onvoorwaardelijke deel van zijn straf overeenkomt met het aantal dagen dat hij al heeft vastgezeten in deze zaak, hoeft hij de cel niet meer in zolang hij zich aan de voorwaarden van zijn proeftijd houdt. Een van de bijzondere voorwaarden is dat hij een jaar lang geen contact mag hebben met zijn ex en haar nieuwe vriend en dat hij zich ook niet mag ophouden bij hun huizen.

Officier van justitie Katja van Bijsterveldt eiste twee weken geleden nog 463 dagen cel, waarvan 270 voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Helder zat vast tot twee weken geleden, toen hij op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) werd vrijgelaten. Volgens het OM had de ex-voetbalprof goede wil getoond.