Juli wereldwijd warmste maand ooit

Vorige maand werden wereldwijd in verschillende landen hitterecords verbroken. Zo werd in Duitsland een temperatuur van 40,3 graden gemeten, de hoogste sinds de Duitsers begonnen met temperatuurmetingen in 1881. Ook de oceanen hadden in juli te maken met warmterecords.

