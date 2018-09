'Grote boten zonder chip Oranjehaven niet in'

Voor particuliere boten die langer zijn dan 15 meter of die meer dan twaalf personen aan boord hebben, geldt een accreditatieplicht. Kleinere bootjes mogen vrij de haven in. Volgens Martijn Berkman, verantwoordelijk voor de accreditaties tijdens Sail, hebben ook iets meer dan driehonderd commerciële boten die arrangementen aanbieden toestemming gekregen om te varen tijdens het evenement. De regels zijn nodig om de veiligheid op het water te waarborgen.

Dat is wel nodig, want het aantal boten is sinds de vorige Sail in 2010 bijna verdubbeld in Amsterdam, weet Berkman. Voorgaande edities was accreditatie ook verplicht, maar werd er nog niet echt op gehandhaafd en lapten nogal wat schippers de regels aan hun laars. Nu gebeurt dat wel, volgens het motto 'vriendelijk doch rechtvaardig'. Als via de camerabeelden een overtreder wordt gespot, gaat er een speedbootje op af met een deurwaarder aan boord. Dit gebeurt echter pas als het schip de haven weer uitvaart, anders houdt het de boel te veel op.

Berkman is verbaasd over hoe keurig de meeste schippers in de Oranjehaven zich gedragen. Het blijft dan ook tot nu toe vooral bij waarschuwingen. Al werd woensdagavond een rederij betrapt die geen toestemming had. Die ging naar huis met 9500 euro boete, vertelt Berkman.