Nederland op grens van koude en zachtere lucht

Het koudst werd het in de provincie Groningen, waar het kwik naar 2 graden zakte. Woensdag overdag wordt het een graad of 6 à 7, wat normaal is voor de tijd van het jaar. Wel krijgen we woensdagmiddag te maken met een stevige zuidenwind die aan zee windkracht 6 bereikt. Deze wordt veroorzaakt door het lagedrukgebied dat het dinsdag in Schotland en Ierland flink liet stormen. In de avond neemt de wind weer af. De zon laat zich regelmatig zien en aan de kust kan een bui vallen.

In de nacht naar donderdag klaart het op en blijft het droog, in het oosten kan de temperatuur dan een graadje onder het vriespunt zakken. Donderdagmiddag kunnen er een paar buien vallen en is de wind aan zee stevig. In het noordoosten wordt het zo’n 4 graden terwijl het in Zeeland een graadje of 7 kan worden. Vrijdag trekt er opnieuw een neerslaggebied het land binnen waarbij het vooral in het zuidwesten flink kan plenzen. In het (zuid)oosten kan de regen overgaan in sneeuw.

In het weekend wordt het zachter: zaterdag is dat zo’n 6 tot 8 graden en zondag kan de temperatuur zelfs oplopen tot 11 graden. Wolken en zon wisselen elkaar af en zondag kan er wat regen of motregen vallen. De eerste helft van volgende week blijft zacht en droger, daarna wordt het langzaam iets kouder.