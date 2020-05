Brand in twee zendmasten in Den Haag

De eerste brand woedde in een zendmast aan de Jaap Edenweg, in de buurt van De Uithof. Die werd rond 01.30 uur gemeld. Een half uur later was het raak bij een zendmast aan de Laan van Poot, vlakbij de kust.

De afgelopen tijd woedde al ruim twintig keer brand in zendmasten, verspreid over het land. Ook werd er een vernield. De politie heeft tot nu toe drie verdachten aangehouden.

Die brandstichtingen zijn mogelijk acties tegen de uitrol van het 5G-netwerk. Actievoerders menen dat de straling van antennes slecht is voor gezondheid en milieu. Hiervoor bestaat geen enkel bewijs.