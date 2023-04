29-jarige verdachte in cel aangehouden voor betrokkenheid aanslag op Peter R. de Vries

De man zit vast in een gevangenis in het Drentse Veenhuizen. De verdachte zit in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Met deze aanhouding komt het aantal verdachten in de moordzaak van de misdaadverslaggever op negen.

De man „maakt vermoedelijk deel uit van het crimineel samenwerkingsverband dat zich onder andere bezig heeft gehouden met de moord op De Vries”, denkt het OM. Hij zat al vast omdat hij in 2022 tot vijf jaar cel was veroordeeld voor de handel in harddrugs en vuurwapens. Die straf is nog niet onherroepelijk, aldus het OM.

Misdaadverslaggever De Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen.