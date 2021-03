’Het nieuwe winkelen’ is vooral een race tegen de klok

Esther, Fleur en Holly (v.l.n.r.) hebben zich de benen uit het lijf gehold tijdens hun ’shopminuten’ bij Zara. „Een half uur is eigenlijk niet genoeg tijd.” Ⓒ Ronald Bakker

AMSTERDAM - Winkelen is een race tegen de klok geworden. Dat blijkt uit gesprekken met shoppers in Amsterdam. Wie tegenwoordig een nieuwe broek, waterkoker of sokken wil aanschaffen, kan weer aan zijn of haar trekken komen. De winkels in de binnenstad zijn weliswaar open, maar met dikke tassen naar buiten lopen is er niet bij.