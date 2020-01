Naar kantoor vanwege Citrix-lek: ’Desnoods ga ik op de gang zitten’

Ⓒ Serge Ligtenberg

Den Haag - Veel ambtenaren van ministeries in Den Haag verlangden maandag naar ’de oude vertrouwde pen’. De medewerkers, die deels thuis werken, moesten naar kantoor komen vanwege het veiligheidslek in de ’thuiswerkverbinding’ Citrix. Maar in het drie jaar oude kantoor aan de Rijnstraat 8 is het op een ’normale maandag’ al dringen om een flexplek te vinden.