Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlands huismeester-stel verwikkeld in rechtszaken met baas Oostenrijkse droom wordt nachtmerrie: ’Hij had me dood kunnen slaan’

Door Koen Nederhof Kopieer naar clipboard

De Oostenrijkse droom van Albertine Blaas en René Vet is volgens het Nederlandse stel inmiddels verworden tot een nachtmerrie. Ⓒ eigen foto's

Amsterdam - Huismeester zijn in Oostenrijk. Het is een droombaan. Een mooi dienstappartement bewonen, luxe onderkomens bestieren en uitkijken over besneeuwde pistes en ruige bergkammen in Flachau. Toch werd het een nachtmerrie voor Albertine Blaas en René Vet die inmiddels tot meerdere rechtszaken, aangiftes en zelfs doodsbedreigingen heeft geleid.