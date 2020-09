Sea Watch 4 mag 353 migranten naar Sicilië brengen

„Eindelijk een oplossing voor de geredde mensen aan boord.” Een woordvoerster zei dat de boot vermoedelijk woensdag aanmeert. De migranten worden vervolgens gedurende twee weken ondergebracht op een Italiaans quarantaineschip om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De Sea Watch 4, in bedrijf genomen met steun van tal van sponsors waaronder de Evangelische Kerk in Duitsland, begon half augustus vanuit Spanje aan de eerste missie. Voor de Libische kust werden de eerste personen opgepikt die de oversteek naar Italië probeerden te maken en in problemen waren gekomen. Ook nam het schip 150 vluchtelingen over van de Louise Michel, de boot die in de vaart kwam dank zij de Britse kunstenaar Banksy.