President Ashraf Ghani ontvlucht Afghanistan, Taliban trekken Kabul binnen

De laatste berichten waren dat in Doha (Qatar) wordt onderhandeld tussen de Taliban en de Afghaanse regering, met onder meer ook de Verenigde Staten. Klaarblijkelijk heeft Ghani dat niet afgewacht. Hij is met enkele kopstukken gevlucht, naar verluidt richting Tadzjikistan.

De Taliban hadden zondag hoofdstad Kabul omsingeld en zijn daar ook al binnengedrongen. De terreurgroep lijkt het land te kunnen gaan besturen. Buitenlandse ambassades waaronder die van de VS en Nederland zijn of worden ontruimd en verplaatst naar de luchthaven.

Terwijl de Afghaanse minister van Defensie Bismillah Mohammadi op Twitter nog liet weten dat de Afghaanse veiligheidstroepen hoofdstad Kabul blijven verdedigen, lijken de soldaten juist hun posten te verlaten. Ze trekken massaal normale kleren aan, meldt de Amerikaanse journalist Matthieu Aikins, die onder meer voor The New York Times schrijft.

Hij is in de Afghaanse hoofdstad en zegt dat hij de soldaten massaal naar huis ziet gaan. Ook politieagenten leggen het werk neer.

De Taliban hebben daarom officieel hun strijders, waarvan een deel nog buiten hoofdstad Kabul wachtte, opgeroepen om de stad in te nemen en ’de orde te bewaken’. Meteen werden in verschillende steden geweerschoten gemeld. Of het om gevechten gaat of om overwinningsschoten in de lucht – gebruikelijk in de regio – is niet bekend.

Taliban grijpt macht

De eerste berichten dat de Taliban Kabul waren binnengegaan kwamen zondagochtend rond 09.30 uur Nederlandse tijd binnen. Kort daarna werd duidelijk dat er niet gevochten werd, zowel het Afghaanse leger als de Taliban waren niet van plan onnodige burgerslachtoffers te maken.

Het terreurleger zou van de leiding te horen hebben gekregen dat ze de stad niet mochten binnengaan, maar dat was al wel gebeurd.

Sindsdien is de situatie onoverzichtelijk. Binnen de regering van president Ashraf Ghani klinken verschillende geluiden over de stand van zaken. Zo zei de minister van Binnenlandse Zaken dat de macht al was overgedragen, maar een paar uur later zei de minister van Defensie dat er komende dagen in Qatar onderhandeld gaat worden met de Taliban. Daar zijn afgevaardigden ook heengevlogen. Ook de Verenigde Staten zouden aanschuiven.

De Afghaanse president Mohammad Ashraf Ghani zou zijn land zijn ontvlucht. Ⓒ Hollandse Hoogte / SIPA Press France

De Taliban zelf zeiden dat er wordt onderhandeld in het presidentiële paleis. Ondertussen melden bronnen aan de Saoedische nieuwszender Al Arabiya dat president Ashraf Ghani ’binnen enkele uren’ zou gaan aftreden. Kortom: ieder uur een nieuwe situatie, zo lijkt het. De nieuwste berichten duiden erop dat het een totale overgave lijkt te zijn.

Volgens defensieminister Bismillah Mohammadi heeft de president echter het mandaat om de crisis op te lossen, overgedragen aan politieke leiders. Binnen de regering wordt gezegd dat er een vreedzame machtsoverdracht komt en Kabul niet wordt aangevallen.

