Taliban roepen in presidentieel paleis Kabul overwinning uit

De belangrijke Taliban-leider mullah Baradar verklaarde dat de echte test om effectief te regeren nu gaat beginnen door de problemen van burgers op te lossen. De politicus merkte op dat de snelle verovering van het land nergens eerder is vertoond.

President Ashraf Ghani verliet zijn land in de middag, en enkele uren later had de radicale beweging zijn paleis in bezit genomen. Ghani heeft zijn nederlaag erkend.

„De voormalige Afghaanse president heeft het land verlaten”, zei de invloedrijke politicus Abdullah Abdullah, die het vredesproces in zijn land in goede banen probeerde te leiden, in een video op zijn Facebookpagina. „God zal hem verantwoordelijk houden”, zei hij erbij.

Ambassade op luchthaven, schoten gehoord

De Nederlandse ambassade in Kabul is ontruimd. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat de ambassade in de nacht van zaterdag op zondag is verplaatst naar een locatie vlakbij het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad.

De Amerikaanse ambassade heeft zondag gewaarschuwd voor de verslechterende veiligheidssituatie in de hoofdstad en rond de luchthaven, waar een grootscheepse evacuatie gaande is. Ambassadepersoneel van westerse mogendheden en medewerkers van internationale hulporganisaties proberen daar veilig het land te verlaten.

De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, heeft laten weten dat de alliantie alles zal doen om het vliegveld van Kabul open te houden voor de evacuatie. Stoltenberg heeft over de situatie in Afghanistan contact gehad met onder anderen demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag, de Britse premier Boris Johnson en de buitenlandministers van Canada en Denemarken.

De VS en de NAVO zeggen het vliegveld onder controle te hebben, maar er zijn wel schoten gemeld. Op sociale media zijn klachten te horen van mensen die vastzitten op het vliegveld in Kabul. Zo zegt een Nederlandse op Twitter in Kabul vast te zitten „omdat de vluchten geannuleerd zijn.” Deze Niloufar Chinikar, die aan tv-jeugdprogramma’s voor Afghanistan werkt, verwijt Nederland er niets aan te doen. „Help ons aub hier weg te komen.” Ze wil graag ook een plek in een militair vliegtuig.

Afghanen kunnen hun land voorlopig niet verlaten met een commerciële vlucht vanaf de luchthaven van de hoofdstad Kabul. Daar zijn alleen nog militaire vluchten toegestaan, bevestigde een woordvoerder van de NAVO.

Avondklok

De Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken Abdul Sattar Mirzakwal heeft volgens lokale media een avondklok afgekondigd „om de orde te bewaren en de levens en eigendommen van burgers te beschermen.” Het uitgaansverbod geldt sinds 21.00 uur lokale tijd (18.30 uur Nederlandse tijd) in de hele stad.

Controle over districten

De Taliban zeiden eerder vandaag de controle te hebben over de helft van de districten in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Elf van de in totaal 22 districten die de stad heeft, zijn volgens een woordvoerder nu in handen van de moslimextremistische groep. De jihadisten zijn de districten binnengedrongen om er „de veiligheid te waarborgen.”

Steeds meer jihadisten hebben de stad in de loop van de dag betreden. Strijders werden onder meer bevolen Kabul binnen te gaan om plunderingen te voorkomen, nadat soldaten en politieagenten hun posten hadden verlaten.

Westerse troepen

Twintig jaar hebben westerse troepen, ook uit Nederland, na de aanslagen in de VS van 11 september 2001 geprobeerd militairen op te leiden en Afghanen democratie en mensenrechten bij te brengen. De terugtrekking van de troepen onder aanvoering van de VS leidde veel sneller dan verwacht tot een opmars van de fundamentalisten, die zich mogelijk jaren op de snelle machtsgreep hebben voorbereid.

De in 1994 opgerichte Taliban kwamen aan het eind van de vorige eeuw al aan de macht in het Aziatische land, nadat de Sovjet-Unie zich had teruggetrokken uit Afghanistan. Hun strenge regime betekende onder meer dat vrouwen in het openbaar hun gezicht moesten bedekken. De huidige lichting zegt dat vrouwen nu wel naar school mogen gaan en studeren en werken, maar daar wordt aan getwijfeld.

De aanval van de Amerikanen en hun bondgenoten was destijds het einde van de Taliban-bestuurders, die terreurgroep al-Qaeda onderdak hadden geboden. De Amerikaanse regering van president Joe Biden heeft kritiek op de terugtrekking tot nu toe verworpen en claimt dat de doelen zijn bereikt.

