Taliban zeggen presidentieel paleis in Kabul te hebben ingenomen, ’schoten op vliegveld’

De Afghaanse regering heeft de inval van het presidentiële paleis nog niet bevestigd.

De Afghaanse president Ashraf Ghani heeft zijn land eerder op zondag al verlaten. Ook zijn belangrijkste medewerkers zijn Afghanistan ontvlucht vanwege de snelle opmars van de Taliban. Sinds zondagochtend wordt de hoofdstad Kabul omsingeld door strijders van de moslimextremistische groep. Ook zijn strijders de stad al binnengedrongen.

De Afghaanse president Mohammad Ashraf Ghani zou zijn land zijn ontvlucht. Ⓒ Hollandse Hoogte / SIPA Press France

„De voormalige Afghaanse president heeft het land verlaten”, zei de invloedrijke politicus Abdullah Abdullah, die het vredesproces in zijn land in goede banen probeerde te leiden, in een video op zijn Facebookpagina. „God zal hem verantwoordelijk houden”, zei hij erbij. Het kantoor van Ghani wil om veiligheidsredenen niets kwijt over de bewegingen van de president.

Ambassade op luchthaven

De Nederlandse ambassade in Kabul is al ontruimd. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat de ambassade in de nacht van zaterdag op zondag is verplaatst naar een locatie vlakbij het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad.

De Amerikaanse ambassade heeft zondag gewaarschuwd voor de verslechterende veiligheidssituatie in de hoofdstad en rond de luchthaven, waar een grootscheepse evacuatie gaande is. Ambassadepersoneel van westerse mogendheden en medewerkers van internationale hulporganisaties proberen daar veilig het land te verlaten.

Volgens de ambassade van de Verenigde Staten zijn rond het vliegveld geweerschoten gemeld. „Er zijn berichten dat op de luchthaven geschoten is, daarom instrueren we Amerikaanse burgers om ter plaatse dekking te zoeken”, zei de ambassade.

De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, heeft laten weten dat de alliantie alles zal doen om het vliegveld van Kabul open te houden voor de evacuatie. Stoltenberg heeft over de situatie in Afghanistan contact gehad met onder anderen demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag, de Britse premier Boris Johnson en de buitenlandministers van Canada en Denemarken.

Leger vlucht

De Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken Abdul Sattar Mirzakwal heeft volgens lokale media een avondklok afgekondigd „om de orde te bewaren en de levens en eigendommen van burgers te beschermen.” Het uitgaansverbod geldt vanaf 21.00 uur lokale tijd (18.30 uur Nederlandse tijd) in de hele stad.

Terwijl de Afghaanse minister van Defensie Bismillah Mohammadi op Twitter nog liet weten dat de Afghaanse veiligheidstroepen hoofdstad Kabul blijven verdedigen, lijken de soldaten juist hun posten te verlaten. Ze trekken massaal normale kleren aan, meldt de Amerikaanse journalist Matthieu Aikins, die onder meer voor The New York Times schrijft.

Hij is in de Afghaanse hoofdstad en zegt dat hij de soldaten massaal naar huis ziet gaan. Ook politieagenten leggen het werk neer.

De Taliban hebben daarom officieel hun strijders, waarvan een deel nog buiten hoofdstad Kabul wachtte, opgeroepen om de stad in te nemen en ’de orde te bewaken’. Meteen werden in verschillende steden geweerschoten gemeld. Of het om gevechten gaat of om overwinningsschoten in de lucht – gebruikelijk in de regio – is niet bekend.

Taliban grijpt macht

De eerste berichten dat de Taliban Kabul waren binnengegaan kwamen zondagochtend rond 09.30 uur Nederlandse tijd binnen. Kort daarna werd duidelijk dat er niet gevochten werd, zowel het Afghaanse leger als de Taliban waren niet van plan onnodige burgerslachtoffers te maken.

Het terreurleger zou van de leiding te horen hebben gekregen dat ze de stad niet mochten binnengaan, maar dat was al wel gebeurd.

Sindsdien is de situatie onoverzichtelijk. Binnen de regering van president Ashraf Ghani klinken verschillende geluiden over de stand van zaken. Zo zei de minister van Binnenlandse Zaken dat de macht al was overgedragen, maar een paar uur later zei de minister van Defensie dat er komende dagen in Qatar onderhandeld gaat worden met de Taliban. Daar zijn afgevaardigden ook heen gevlogen. Ook de Verenigde Staten zouden aanschuiven.

Ⓒ ANP / HH

De Taliban zelf zeiden dat er wordt onderhandeld in het presidentiële paleis. Ondertussen meldden bronnen aan de Saoedische nieuwszender Al Arabiya dat president Ashraf Ghani ’binnen enkele uren’ zou gaan aftreden.

