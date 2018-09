Weekeinde zeer warm en zonovergoten

We danken het mooie zomerweer aan een omvangrijke gordel van hogedruk die vanaf donderdag steeds meer het stempel drukt op het weer in Nederland. Donderdag maakt het westen nog kans op wat wolken en mogelijk valt er in het uiterste zuidwesten later een spatje regen. Maar de zon weet het ook vaak te winnen van de bewolking aan onze stranden. Verder landinwaarts is het zonnig en droog. De temperaturen lopen op naar 22-26 graden. Er is weinig wind.

Evenementen

Vrijdag is het zonnig en warm. Er ontstaan hooguit een paar stapelwolken. De middagtemperaturen liggen op 23-27 graden. De dagen erna is het zonovergoten weer. Grote evenementen als Sail, het Grachtenfestival en Lowlands krijgen te maken met ideale weersomstandigheden. Later op zondag neemt de kans op een onweersbui mogelijk toe.

Pas maandag en dinsdag is er een grotere kans op enkele buien maar de zon laat niet verstek gaan. Het wordt dan omstreeks 22 graden. Vanaf woensdag wordt het droger, zonniger en warmer met in de tweede helft van de nieuwe week opnieuw volop zomerweer.