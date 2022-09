Boot slaat om door botsing met ’walvis’ in Nieuw-Zeeland: vijf doden

Op het schip bevonden zich volgens hem elf mensen. De zes gewonden, onder wie de schipper, zijn gered en naar het ziekenhuis overgebracht. Aanvankelijk werden nog enkele opvarenden vermist. De vijf dodelijke slachtoffers werden aan boord van het schip gevonden.

Politieduikers kwamen ter plaatse en lokale boten en duikers hielpen ook bij de reddingsoperatie, meldt de New Zealand Herald, net als meerdere helikopters. De zee was op het moment van het ongeluk kalm. Vanaf de kant zagen mensen hoe iemand op de omgekeerde boot was geklommen en met de armen zwaaide, meldt The Guardian.

De politie doet onderzoek en kan de definitieve oorzaak van het kapseizen nog niet vaststellen. Op de vraag of een walvis verantwoordelijk was voor het ongeluk wilde de politiewoordvoerder geen antwoord geven.

Kaikoura, zo’n 180 kilometer ten noorden van Christchurch, ligt aan de oostkust van het zuidelijke eiland van Nieuw-Zeeland. Het is een bekende plek om op walvis-expeditie te gaan.