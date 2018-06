Politie wilde ex Raja niet duperen

De man, Ferry de G., wordt ervan verdacht dat hij de 35-jarige vrouw op 22 juni heeft doodgeschoten. Hij meldde zich een dag later bij de politie.

Eind april had Draaisma aan de politie doorgegeven dat ze afluisterapparatuur in haar woning had ontdekt. Kort erna vond ze een zogeheten gps-tracker bij haar auto. Ze sprak op 7 mei met de politie, maar zei dat ze nog geen aangifte wilde doen, omdat ze met haar ex wilde praten.

Vanwege de melding over de ex heeft een speciale afdeling van de politie onderzoek gedaan. Ze keken of de wapenvergunning van de man meteen moest worden ingetrokken, maar het onderzoek „gaf hier op dat moment geen aanleiding toe”, aldus de politie.