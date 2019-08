Media niet welkom bij schouw zaak-Nicky Verstappen

Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een kort geding dat door verschillende grote mediaorganisaties was aangespannen tegen de rechtbank Limburg en drie gemeenten in die provincie.

De schouw op de Brunssummerheide blijft besloten, pers wordt niet toegestaan. De rechtbank in Den Haag laat daarmee de eerdere beslissing van de rechtbank in Limburg in stand.

Diverse media hadden een kort geding aangespannen om, met een beroep op de persvrijheid en de openbaarheid van de rechtspraak, hier dinsdag toch aanwezig te mogen zijn. De schouw is in de zaak van Jos B., hij wordt verdacht van de moord op de elfjarige Nicky Verstappen in 1998.

De kortgedingrechter oordeelde dat een ander oordeel wellicht mogelijk was, maar dat hij niet degene is die de eerdere beslissing van de Limburgse strafrechter ter discussie kan stellen. „Ik kan niet beoordelen of de juiste beslissing is genomen, want ik kan niet op de stoel van de strafrechter gaan zitten”, aldus de rechter.

De schouw op de heide is dinsdagochtend. Het gebied wordt in de ruime omtrek afgezet. De door de burgemeesters van de gemeenten ingestelde noodverordening was eveneens onderdeel van het kort geding, maar ook deze blijft in stand, oordeelde de rechter maandag.

Het kort geding was aangespannen door de NOS, het ANP, het AD, De Telegraaf, RTL Boulevard, RTL Nieuws, Nu.nl, Hart van Nederland, de journalistenvakbond NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren. Ook verdachte Jos B. had zich aan de kant van de media geschaard, net als de familie van Nicky Verstappen.

Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ, zegt dat hij teleurgesteld is over het vonnis, maar ook kansen ziet. „We moeten nu bespreken of we verder gaan met deze zaak, als een principekwestie.” Ook gaat hij, samen met zijn advocaat, nogmaals contact zoeken met de rechtbank in Maastricht, of er toch niet nog iets mogelijk is dinsdag.

Op de Brunssummerheide werd 21 jaar geleden het lichaam van Nicky gevonden. Hij verdween uit een jeugdkamp, een dag later werd hij dood aangetroffen. B. kwam als verdachte in beeld door een groot DNA-verwantschapsonderzoek. Hij werd vorig jaar augustus aangehouden.

