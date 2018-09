Meer plekken in noodopvang IJsselhallen

Volgens de burgemeester geeft de gemeente daarmee gehoor aan een verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De noodopvang ging in juli open om de instroom uit vooral Syrië op te vangen. De tweehonderd extra plekken zijn tot half september beschikbaar. De IJsselhallen zijn tot eind dit jaar beschikbaar als noodopvang.

De vluchtelingen werden tot nu toe alleen ondergebracht in de Diezehal, een van de zalen in het complex. Nu wordt de naastgelegen AA-hal ook gebruikt. „Het is rustig in de zomerperiode met binnenevenementen. Vandaar dat de extra opvang goed is in te plannen”, zegt Toni Denneboom van Libéma, eigenaar van de IJsselhallen. „In het najaar moet wel wat worden geschoven maar gelukkig hebben we welwillende organisatoren”, aldus Denneboom.