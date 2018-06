Verdachte 'kasteelmoord' in België

De man (1963) wordt in België verdacht van betrokkenheid bij de dood van kasteelheer Stijn Saelens. Op 31 januari 2012 kwam zijn vrouw thuis in Wingene en trof een bloedspoor en een kogelhuls aan. Van haar man ontbrak toen elk spoor. Twee weken later werd zijn lijk gevonden in een nabijgelegen bos.

De C. zou als tussenpersoon bij de moord zijn betrokken.

De moord is volgens de Belgische justitie gepleegd door de inmiddels overleden Nederlander Ron van B. uit Eindhoven. Zijn DNA werd gevonden in de hal van het kasteel. Maar hij handelde niet alleen, denken de Belgische autoriteiten. De Nederlander Franciscus 'Roy' L. zou de tweede uitvoerder zijn van de moord.

L. werd in april uitgeleverd aan België en zit vast. Hij heeft alleen bekend betrokken te zijn geweest met het begraven van het slachtoffer. Mogelijk dat zijn verklaring heeft geleid tot de aanhouding van De C. geleid.

De zaak houdt België al jaren in de greep. Mede door de raadselachtige omstandigheden werd de moord snel vergeleken met het spel Cluedo.

Extra pikant is dat de schoonvader en zwager van Saelens door jusititie worden gezien als opdrachtgevers van de moord. Maar volgens de schoonvader, huisarts André G., wilde hij alleen dat Saelens een lesje werd geleerd.