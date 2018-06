Batmobile uit Dark Knight naar Arkham Knight

De uitbreiding is een onderdeel van de seizoenspas voor het spel, waarbij over de komende maanden uitbreidingen en extra's zoals dus nieuwe voertuigen worden uitgerold. In september volgt een uitbreiding waarin The Penguin uit de gevangenis wil breken en waarbij de speler als Nightwing dit moet tegenhouden.

Ondertussen is de pc-versie van de game nog altijd niet te verkrijgen. De versie kwam oorspronkelijk tegelijkertijd uit met de console-varianten, maar werd al snel offline gehaald omdat hij vol zat met fouten en niet lekker draaide op zelfs de krachtigste pc's.